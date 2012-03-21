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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 15:22 BJT

〔日本股市〕日经指数脱离八个半月高位,出口类股跌幅居前(更新版)

(新增细节)

* 日经指数结束连续五日涨势,下跌0.6%

* 分析师视之为日经指数今年上涨19%后急需的回调

* 出口类股和中国相关股票重挫

路透东京3月21日电---日本股市日经指数周三结束连续五日的涨势,因对中国经济成长放缓的忧虑,减弱了美国经济进一步改善和日圆走软带来的乐观情绪.

部分分析师乐见周三的下跌,认为是日经指数今年飙升之后的回调.美国经济数据表现强劲,且全球多家央行祭出放宽货币政策的举措,推动日经指数今年迄今涨逾19%.

"日经指数温和回调,这对那些错失今年涨势的投资者来说,是一次非常需要的回调."立花证券的营运长Kenichi Hirano表示.

但他补充道,国内机构投资者可能会提供支撑.随着3月31日的财年结束日期临近,这些投资者本月一直在超卖,但目前业已完成抛售计划.

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