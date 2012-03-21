〔日本股市〕日经指数脱离八个半月高位,出口类股跌幅居前(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增细节)
* 日经指数结束连续五日涨势,下跌0.6%
* 分析师视之为日经指数今年上涨19%后急需的回调
* 出口类股和中国相关股票重挫
路透东京3月21日电---日本股市日经指数周三结束连续五日的涨势,因对中国经济成长放缓的忧虑,减弱了美国经济进一步改善和日圆走软带来的乐观情绪.
部分分析师乐见周三的下跌,认为是日经指数今年飙升之后的回调.美国经济数据表现强劲,且全球多家央行祭出放宽货币政策的举措,推动日经指数今年迄今涨逾19%.
"日经指数温和回调,这对那些错失今年涨势的投资者来说,是一次非常需要的回调."立花证券的营运长Kenichi Hirano表示.
但他补充道,国内机构投资者可能会提供支撑.随着3月31日的财年结束日期临近,这些投资者本月一直在超卖,但目前业已完成抛售计划.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。