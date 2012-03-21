更正:〔东京汇市〕欧元/美元受空头回补扶助触及两周高位,日圆处于守势

(更正:译文有误,第一段应为"增加对日圆的空头押注",非"增加其他货币兑日圆的空头押注")

* 欧元兑美元触及两周高位,因空头回补

* 日圆兑欧元跌至五个月低点,兑英镑触及九个月低位

* 美元/日圆可能进一步上涨--交易商

路透新加坡3月21日电---欧元兑美元周三因空头回补而小涨.日圆走软,因交易商增加对日圆的空头押注.

日圆兑欧元跌至五个月新低,兑英镑亦触及九个月低位,保持自日本央行上月放宽货币政策以来所处的守势.

欧元兑美元EUR=上涨0.4%,报1.3273,此前一度升至1.32835,为3月8日以来最高.

"市场有点缺欧元,这是推动力,"RBS驻新加坡亚洲G11现汇主管Jesper Bargmann称.

Bargmann称,近期欧元升势可能在约1.3280-1.3300区间停止,若突破1.3300则可能进一步略微推高.

"不过我不会突然看多欧元.我认为这只是短期仓位调整引起的."他补充道.

欧元近来上涨,但曾在上周跌至近1.3004美元的一个月低位,当时美联储略微上修经济展望后,投资者降低联储推行进一步量化宽松的预期,美元上升.

Brown Brothers Harriman外汇主管Christopher Gothard表示,支撑欧元的一项因素,是美国-德国两年期公债利差收窄.

美国与德国两年期公债利差US2YT=RRDE2YT=RR现约为5个基点,低于上周一度触及的约17个基点.

Gothard表示,但欧元上行可能受限.

"如果美国数据仍然强劲,美国公债收益率可能会持续走高,而且这股欧元涨势可能会面临一些风险,因意大利劳工改革谈判和西班牙经济面消息持续不佳,"他还说.

希腊本周接受本轮援助贷款中的第一部分,以期安渡本月的债务赎回狂潮.而意大利料与该国最大工会正面冲突,此前有关改革就业保护法的相关谈判未能达成协议.

**日圆全线下跌**

欧元/日圆在电子交易系统(EBS)一度触及五个月高位111.17日圆,接近构成阻力的约111.57日圆的10月31日高位.

欧元/日圆EURJPY=R最新涨0.3%,报111.06日圆.

日圆/英镑GBPJPY=R亦下跌,英镑一度涨至133.02日圆,为2011年6月以来最高位.

美元/日圆JPY=跌0.1%至83.68日圆,距离上周触及的11个月高位84.187日圆不远.

稍早,市场觉察日本出口商在3月31日当前财年结束前抛售美元.

然而,美元跌势有限,日圆在过去一个月大跌后人气仍旧疲弱.

"我们维持逢低买入美元/日圆,加元/日圆和墨西哥比索/日圆的看法.市场仍期望抛售日圆,令美元/日圆获得强劲买盘支撑.这跟美国公债收益率(殖利率)攀升有一定关系,"法国兴业银行策略师Sebastien Galy说.

苏格兰皇家银行的Bargmann指出,若美元/日圆有效升越84.00-84.20区间,则有望升向85.00,未来几个月甚至会进一步冲高.

纽约 当日 今年来 2011年

0700GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3274 1.3224 +0.38 +2.54 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.55 83.71 -0.19 +8.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.91 110.66 +0.23 +11.39 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9082 0.9115 -0.36 -3.14 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5884 1.5858 +0.16 +2.25 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9884 0.9915 -0.31 -3.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0507 1.0478 +0.28 +2.76 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8203 0.8165 +0.47 +5.38 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 87.780 87.670 +0.13 +11.62 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.540 68.320 +0.32 +14.56 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.71 132.72 -0.01 +11.03 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2801 1.2825 -0.19 -2.48 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 侯向明/李爽/艾茂林/白云/龚芳/隋芬/程琳/丁琦/王冠中

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