《全球汇率分析》货币战出现转折,今年或迎来新兴货币反攻

路透伦敦3月21日电---随着开发中经济体景气放缓、西方国家暂停大印钞票、及新兴市场货币热度退烧,原先像是一面倒的"全球货币战争",今年或许正出现一波反攻.

这场为期三年的"战争"很可能就此完成整个历程,偃兵息鼓.巴西认为,已开发国家为了减轻国内信贷紧缩压力而推出让本币贬值的政策,引发了这场战争.

但是,新兴货币掉头转为走贬,本身也存在巨大风险,包括影响投资决定倾斜及贸易外交恶化等.

此外,日本央行通过新增挹注流动性,今年终于成功压低日圆,这项成果可能就是破坏亚洲微妙平衡的重要关键.

一些经济学家警告,自1月来日圆累计下挫逾10%,这或迫使中国采取备受争议的限制人民币汇率的政策,而正值美国大选年之际,这或引发华府的担忧.

中国增强人民币汇率弹性的政策,不仅没有令人民币大幅升值,反而今年人民币汇率实际上还下滑了,因中国的经济和通胀率双双放缓,而且贸易收支状况也恶化,此外对于中国经济"硬着陆"的担忧挥之不去.人民币升值恰恰是美国和其它有关国家的核心诉求.

虽然过去五年中人民币兑全球主要货币上涨逾10%.但2012年迄今,人民币仍是新兴货币中为数不多的兑美元汇价CNY=下滑的货币之一.在2011年的糟糕表现之后,俄罗斯卢布、印度卢比、墨西哥比索、和南非兰特均上涨了5-10%.

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浏览2012年汇价走势,请点选(link.reuters.com/tak27s)

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中国2月创下10年多来最高贸易赤字,且从房地产价格到铁矿石需求甚至外商直接投资,均显示出经济活动放缓的迹象.但若中国允许或人为压低人民币,其他大型新兴国家也不太可能坐视不管,更别说是西方国家了.

身为全球市场长期空头的法国兴业银行策略师Albert Edwards表示,全球投资人留意人民币走弱的可能性是至关重要的,因为目前普遍的气氛是忽略这样的风险.

"人民币贬值的选项普遍受到市场的忽视,就像他们忽视中国经济迈向硬着陆的可能性一样,"Edwards称."不管目前这情况有多么不可想象,也应该把贬值的选项纳入考量中."

**中国卷入混战**

Edwards表示,亚洲各个经济体直接紧密的相互依赖性,意味着不可能忽略该地区货币汇率之间的相互影响.他并补充道,日圆在1995到1997年间自当时的历史高位急剧下滑,是引发后来1997-1998年严重亚洲货币危机和亚洲金融危机的主要原因.

俄罗斯银行VTB Capital的分析师Neil MacKinnon估计,如果你把"货币战争"当做是尝试让七国集团(G7)货币兑新兴市场货币整体贬值,那么现在是时候提防后者了.

另外,对冲基金SLJ Macro Partners的Stephen Jen表示,如果看看近几年中国15%的薪资通胀率,而非更为温和的物价通胀,那么人民币可能已经处于"平衡"状态,且正在积聚更多的双向风险."人民币不再是显而易见地被低估了."

那么问题来了,投资者对中国抱有疑问的时候,还有没有可能继续看涨新兴市场呢?

美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,基金仍大幅超配新兴市场股票.不过,尽管本月基金经理对全球经济增长的预期有所改善,对中国前景的展望却出现下滑.

但汇率的计算等式应该是至关重要的一点.据瑞银估算,过去10年,在总回报和外汇回报为正的七年中,汇率波动平均贡献了46%的总回报.

汇率走势除受市场对各地货币的看法影响外,也与美元趋势息息相关.在22个主要新兴市场货币中,有11个在这段时期兑美元涨幅超过10%,只有巴西、中国和秘鲁货币汇率按名义贸易加权计算上涨10%.

因此,若美元将因美国经济企稳和美国公债收益率上升而反弹,押注新兴市场货币就变得更加复杂.瑞银推测,新兴市场货币在一到三年时间里仍会表现不错,但同时也会面临许多波折.

瑞银分析师上周告诉客户:"我们认为未来数周乃至数月,谈论更多的可能是货币战而非通胀战,所以我们现在的短期战术是做多美元."(完)