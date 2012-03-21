〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月21日电---中国央行周三表示,与蒙古签署了中蒙双边本币互换补充协议,互换规模由原来的50亿元人民币/1万亿图格里特扩大至100亿元人民币/2万亿图格里特.
自2008年末以来至今,中国已与16个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.
以下为上述协议的具体内容:
伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
蒙古国 100 2012/3/20 3
土耳其 100 2012/2/21 3
马来西亚 1,800 2012/2/8 3
阿联酋 350 2012/1/17 3
巴基斯坦 100 2011/12/23 3
泰国 700 2011/12/22 3
香港 4,000 2011/11/22 3
韩国 3,600 2011/10/26 3
哈萨克斯坦 70 2011/6/13 3
乌兹别克斯坦 7 2011/4/19 3
新西兰 250 2011/4/18 3
新加坡 1,500 2010/7/23 3
冰岛 35 2010/6/9 3
阿根廷 700 2009/4/2 3
印尼 1,000 2009/3/23 3
白俄罗斯 200 2009/3/11 3
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合计 14,512 (完)
--整理 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。