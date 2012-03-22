〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月22日电---澳洲央行周四称,与中国人民银行签署双边货币互换协议.该协议允许互换规模最高达300亿澳元(2,000亿元人民币)的货币.协议初期为三年,可由任何一方启动.
自2008年末以来至今,中国已与17个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.
以下为上述协议的具体内容:
伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
澳大利亚 2,000 2012/3/22 3
蒙古国 100 2012/3/20 3
土耳其 100 2012/2/21 3
马来西亚 1,800 2012/2/8 3
阿联酋 350 2012/1/17 3
巴基斯坦 100 2011/12/23 3
泰国 700 2011/12/22 3
香港 4,000 2011/11/22 3
韩国 3,600 2011/10/26 3
哈萨克斯坦 70 2011/6/13 3
乌兹别克斯坦 7 2011/4/19 3
新西兰 250 2011/4/18 3
新加坡 1,500 2010/7/23 3
冰岛 35 2010/6/9 3
阿根廷 700 2009/4/2 3
印尼 1,000 2009/3/23 3
白俄罗斯 200 2009/3/11 3
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合计 16,512 (完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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