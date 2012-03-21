〔中国能源〕2月来自伊朗的原油进口量续降,沙特进口量增(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 中国2月份自伊朗进口的原油继续大幅下降

* 增加向沙特进口原油

路透北京3月21日电---为迫使伊朗推迟核计划,日本和欧盟等多国大幅削减伊朗原油购买量,伊朗原油的最大买家--中国对伊朗原油的进口情况备受关注.中国官方最新数据显示,2月份中国继续大幅减少进口伊朗原油,转而向沙特等国购买原油.

中国周三公布的海关数据显示,中国2月份自伊朗进口原油量同比下降40%至114.6万吨,环比亦降45%;自沙特进口原油同比增长39%至551.3万吨,环比增逾14%.

今年1-2月,中国合计进口原油4,704万吨,同比增长12.7%.其中自伊朗累计进口原油323万吨,同比下滑21.5%;自沙特阿拉伯累计进口原油1,033万吨,同比增长26.13%.

伊朗为全球第五大石油出口国,其核计划引发美国和欧盟等国家的制裁.比利时、英国、捷克、法国、德国等多个欧盟国家已经决定从7月开始停止进口伊朗原油.

日本则表示,希望国内买家将伊朗原油进口量较上年削减10-20%.[ID:nT9E8DL015]

美国周二向上述欧盟国家和日本等授予对伊朗金融制裁豁免权,但这份享有制裁豁免权的名单上,没有中国和印度这两个伊朗原油的最大进口国,也没有美国的盟友韩国和土耳其这两个伊朗原油购买大户.[ID:nL1E8EKD9J]

路透此前从消息人士获悉,中国最大炼油企业--中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下贸易分支--中国国际石油化工联合公司(Unipec)2012年从伊朗购买的原油数量较去年可能减少10-20%.去年进口量为每日26万桶.

不过伊朗石油两大中国买家中的另一家--珠海振戎2012年从伊朗购买的原油数量为每日24万桶,与去年持平.[ID:nSB1402448]

中国新华社刊物China Oil, Gas and Petrochemicals(OGP)周三公布,中国截至2月底商业原油库存环比下降3.77%,成品油库存上升10%.汽油库存环比上升7.2%,柴油库存跳涨12.3%,煤油库存上涨3.8%.(完)