版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 15:47 BJT

〔中国票据市场〕转贴利率续小涨,季末监管要求压力下有机构已完成调整

路透北京3月21日电---中国票据市场转贴利率周三续小涨.季末监管要求和资金价格等压力仍存,机构票据卖盘继续浮现,已有部分机构完成规模调整.

"(转贴利率)有点往上走了,但幅度不大,"东北地区一国有银行交易员称,"季末时点,(信贷)规模要调一下;之前贷款的规模也只是让票据占一下而已."

华东地区一银行交易员亦表示,季末临近,为符合存贷(贷款/存款)比指标要求,机构会控制一下票据资产规模;近期市场间卖出票据的机构变多,其所在机构已调整到位,既不卖出,也不买入.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面. [CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 5.9319/5.6250 6.2160/5.9410 7.3375/6.8678

上日 5.9827/5.6700 6.2691/5.9938 7.3375/6.8678

------------------------------------------------------

变动 -5.08bp/-4.50bp -5.31bp/-5.28bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1704%,比上日的5.1986%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2442/3.2032 3.3030/3.2500

上日 3.2690/3.2140 3.3063/3.2533

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐