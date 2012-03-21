路透伦敦3月21日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日维持上行推力,但近期涨势被视为修正性质,我们认为有重返1.3291/1.3325(2月9日高点)区域的可能,但预计在此水准又一次遇阻.

在1.3140美元之上,市场日内会受到支撑.关键近期支撑依然是2月低点1.2974/54,跌破此水准将引发跌至1月低点1.2624的走势.我们仍认为近期高点1.3487美元是市场短期上限,在此水准之下,市场前景依然看空.

美元/日圆:在上周达至初始目标位83.80日圆之后,美元兑日圆当前依然维持修正/整固的下行走势.我们预计有小幅深度回撤向83.12/82.38日圆(240分钟图云区支撑)的可能,但预计修正走势会在2011年5月高点82.23日圆前企稳.

我们预计240分钟图的云区底部将限制回撤走势.守住此区域,多头走势全面确立,并瞄准4月高点85.53的目标,其上是86.80,该水准是始于2007年跌势的23.6%回档位.

英镑/美元:昨日持稳,我们预计有进一步升向1.5927美元(2月8日高点)的可能.仍认为1.5992是市场短期的上限,且预计在此水准前涨势受阻.

初始支撑在1.5755/45.收在1.5643之下,将引发下一轮跌势,这将令市场关注1月低点1.5235美元.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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