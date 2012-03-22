〔中国数据〕3月制造业PMI初值降至48.1,终止此前三个月升势--汇丰

路透北京3月22日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.

上月终值为49.6,前次低点为去年11月的47.7.

Markit提供的新闻稿显示,从分项数据来看,3月产出和就业指数再度跌落至50下方,尤其后者更是创下三年来最低水平;新订单指数亦明显下降,不过新出口订单分项略有回升.

"新订单降至四个月低点,表明内需走弱持续打压经济成长,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌指出.

他指出,内外需前景未见改观,出口订单下降叠加内需放缓,中国制造业动力将进一步减弱,呼吁中国政府进一步放松政策.

他并认为,制造业步伐滞缓和近期工业增速意外下降相吻合.更令人担忧的是,就业指数创2009年3月以来的新低,显示制造业放缓已令企业招工意愿降低.

中国海关此前公布,2月出口同比增长18.4%,增幅创下六个月新高,但逊于预期;进口同比增长39.6%,远高于预期,且为13个月最高增幅.[ID:nSB1425082]

中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.[ID:nSB1439018]

是次PMI预览数据样本采集自3月12-20日之间.3月PMI终值则定于4月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nSB1616111](完)