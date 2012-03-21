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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 16:15 BJT

〔全球金市〕金价小涨因美元走软,但实货需求疲弱

路透新加坡3月21日电---金价周三小幅上涨,因美元走软助力买盘.而实货需求疲弱及美国经济前景好转限制涨幅.金价上日曾下跌近1%.

美国住房市场最新数据再度表明美国经济正稳步复苏,这降低了市场对其进一步实施量化宽松政策的预期,而今年稍早,此预期一度扶助金价升高.

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