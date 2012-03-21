〔外汇期权〕现汇盘整,期权隐含波动率处于守势--IFR

IFR伦敦3月21日电---现汇市场仍呈相对的区间波动态势,令期权隐含波动率处于守势.

欧元/美元阻力位在1.3300(据说存在小规模的障碍期权),目前隐含波动率在上周五所及11个月新低上方受到支撑,一个月和三个月期波动率当天在9.25%和10.2%.实际波动率仍然低得多,将继续构成拖累因素.风险逆转指标(RR)继续受创--一个月期rr报0.75%,三个月期报1.5%.

英镑/美元期权仍在消化上周五巨大的两个月期期权买盘,但不久应开始走弱-一个月期波动率报7.9%,近期/长期低点在6.85%(实际波动率为7.2%).

一个月期欧元/英镑波动率在逾三年新低6.8%,一个月期欧元/瑞郎波动率测试2000年3月所及的2.35%下方水准.

一个月期澳元/美元波动率报10.4%,昨日曾从10.1%涨至10.6%,当时现汇跌至1.04中段区域.

自上周四创下11个月高位84.19之后,美元/日圆在83.00附近盘整,这对期权隐含波动率构成压力.一个月期波动率今日报9.75%,本周初为10.35%.有少量短天期日圆买权需求,因预计财年底将至会有海外资金汇回日本国内.据传在84.50有大规模的障碍期权今日到期.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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