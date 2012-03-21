〔中国债市〕人民币利率互换曲线趋扁平,因回购利率走升带动短端上行

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周三趋于扁平.因货币市场回购利率上行,以及现券收益率走升的影响,IRS短端报价随之小幅上涨,而中长端报价则相对平稳,收益率曲线趋于扁平化.
交易员并表示,短端上行仅是短期因素推动,况且还有广东养老金入债市利好等推动,预计IRS近期震荡整理的可能性大.
"短期的(品种),主要是一年以内的涨了大概2-3个点(bp),其他品种没什么变化."北京一银行交易员称,"这几天回购利率和现券收益率也在涨,对IRS是个推动."
他并预计,由于目前流动性偏紧是接近季末的短期因素,不会对远期的利率预期造成较大的影响,再加上广东养老金入债市,有利于收益率回落,预计IRS续升空间有限,近期将逐渐呈现盘整的走势.
全国社会保障基金理事会周二宣布,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年.该项资金将主要投资于国债、银行存款、企业债、 金融债等有固定收益的产品[ID:nSB1445738]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.2720/3.3740 3.1900/3.2767 3.2617/3.3550 3.4100/3.5033 3.3325/3.6275
周二 3.2400/3.3483 3.1586/3.2471 3.2486/3.3386 3.4186/3.5143 3.3600/3.6200
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变动 +0.0320/+0.0257 +0.0314/+0.0296 +0.0131/+0.0164 -0.0086/-0.0110 -0.0275/+0.0075
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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