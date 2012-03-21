〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

CFTC报告：CBOT小麦期货2月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月21日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(452,102口) 167,062 175,389 75,343 165,306 159,015 407,711 409,747 44,391 42,355 较2月14日变动(未平仓合约：减少15,981口) 7,375 -7,341 -10,600 -12,985 2,277 -16,210 -15,664 229 -317 各类未平仓合约