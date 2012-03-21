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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 16:25 BJT

〔日本债市〕公债价格由跌转升,受期市尾盘上涨以及股市下跌提振

路透东京3月21日电---周三日本公债逆转跌势收高,受日债期货尾盘反弹以及股市下跌提振. 10年期日债期货2JGBv1收高0.15点,报141.55,盘中一度跌至141.19.最新的10年期日债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)跌1.5个基点至1.020%,脱离上周四所创的三个月高位1.060%.

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