〔中国债市〕现券走势仍稍弱,新债结果和广东养老金入市利好作用有限

路透上海3月21日电---中国银行间债市周三现券走势仍稍弱,其中利率债和中高评级短融均面临抛压,因市场对月底前的资金面预期仍心存谨慎,而今日国债招标结果较理想以及广东养老金将进入债市的利好作用则有限.

交易员并表示,在资金面临不确定性的情况下,今日AA+以上评级的短融走势偏弱,而城投债继续成为市场关注的重点,仍有不错的需求,近期低评级和高评级信用债走势分化的格局还在延续.

"今天感觉还是有些抛盘,10年(续发)国债招得比较低,但(二级)市场也没什么反应."北京一国有银行交易员称.

他指出,广东养老金入市的消息并没有产生立竿见影的效果,因为相对债市的体量来看,将入市的资金量并不大.

全国社会保障基金理事会周二宣布,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年.该项资金将主要投资于国债、银行存款、企业债、 金融债等有固定收益的产品[ID:nSB1445738]

上海一银行交易员也谈到,养老保险资金投资债市肯定会强调安全性,作为配置需求入市可能更多参与新债发行,在现券市场的参与程度料偏低,或难以对二级市场走势形成扰动.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]

剩余期限约9.67年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.5550%,上日尾盘为3.5499%.剩余期限0.885年的中粮集团短融041253005券最新成交对应收益率CN041253005=CFXS为4.22%,上日尾盘为4.1899%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5551 3.0848

上日 2.5046 3.0122

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4290/3.3770

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8870/2.8450

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6072/3.5512(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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