版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 16:35 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至近两周低位,但供应受限仍支撑市场

路透曼谷3月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三下跌1.6%至近两周低位,追随股市跌势,因中国经济放缓(担忧)削弱投资者人气.不过交易商称,现货方面供应受限仍支撑胶价.

TOCOM指标8月期胶<0#JRU:>跌1.4日圆,结算价报每公斤333.2日圆.

该期约盘中一度下跌1.6%至每公斤328.2日圆的3月9日以来最低.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐