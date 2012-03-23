〔中国并购〕今年迄今中国企业参与交易额338亿美元,同比降26%--汤森路透

路透北京3月23日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年迄今中国企业参与的并购总金额达338亿美元,共计571宗,较去年同期458亿美元水平下降26%.

报告期内,材料、能源电力与工业相关的企业仍是中国并购活动的三大主要行业,三者合计占总并购额的63%(211亿美元),共计249项并购交易.其中,能源与电力领域相关的并购增长最多,较去年同期的48亿美元增长36%.

报告并指出,国内并购占所有中国并购市场金额的59%,达200亿美元,共401项交易.此外,由于金融业整合的趋势放缓,许多以往来自海外金融机构的股权收购大幅减少,海外入境并购较去年同期的117亿美元下降50%.

从对外收购的角度来看,能源与电力行业的对外并购比去年同期增长41%,反映出中国企业持续增加的能源和资源需求.

"值得一提的是,今年的互联网相关并购案大幅增加,去年同期仅有9,000多万美元的小额交易,今年其并购交易金额已跃升至37亿美元.主因包括阿里巴巴集团实现私有化而退出股市,与优酷网YOKU.N收购土豆TUDO.O的两大案例."报告称.

从地区看,美国是中企跨境收购的最大目标市场,目前总计10项并购案例金额达26亿美元.瑞士信贷(Credit Suisse)现为中国并购交易财务顾问排名的榜首,共计三项并购交易,金额达60亿美元.(完)

注:上述数据资料截止日期为3月21日