〔中国汇市〕人民币兑美元微幅收升,政策无新指向暂随海外市场盘整(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增收盘报价)
* 人民币兑美元中间价略跌,但仍维持在6.30元附近
* 即期汇价收盘小涨
* 中间价仅盘整指示不明,继续观望政策走向
* 汇价短期有望继续追随海外市场展开波动
路透上海3月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘微升,并且在购汇需求支撑下,主要交投区间依旧低于中间价水平.
交易员称,今日人民币兑美元中间价随美元指数.DXY有所下调,但未有明显突破,市场无法从中寻找方向,因此仍继续观望监管层是否会宣布扩大人民币弹性等政策.在此期间,预计汇价将以随海外市场展开盘整为主.
上海一银行交易员称,如果监管层没有新的关于人民币汇率的政策或指示,汇价"预计跟随美元指数波动为主,现在(和海外市场变化)相关性比较强."
他并表示,近期中间价波动较大,亦给一些自营盘提供了获取价差空间.一般来说,如果人民币中间价定位相对较高,上述机构倾向于买入美元,反之则卖出.就当前情况而言,也一定程度上增加了美元买盘,助推了成交区间与中间价的偏离.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3229 6.3217 6.3285 6.3092 6.3029 6.3241
另外有交易员认为,今日中间价随美元指数有所下行,但仍未突破6.30元这个心理整数关口,加之目前消息面淡静,市场方向性不强,也助长了"随波逐流"的交易心态.
受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.
以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3365/95 6.3340
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3210/40 6.3250
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3369元.
东京汇市欧元兑美元周三因空头回补而小涨.日圆走软,因交易商增加对日圆的空头押注.[FRX/CN]
此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。