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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*天津汉滨投资   8         7          8.39%        AA-      3/22-3/28       渤海证券 
公司                       (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*佳木斯新时代  10         7          8.25%        AA       3/22-3/28      太平洋证券 
基建投资集团               (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*怀化城建投资  10         6          8.00%        AA       3/22-3/28       国信证券 
公司市政债                 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%)
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*抚顺城建投资  15        10          8.53%        AA       3/22-3/26       国开证券 
公司                 (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%)
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*合肥高新建设  12         7          7.98%        AA       3/22-3/28       中航证券 
投资集团市政债          (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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山东泉兴矿业   15         7        前五年6.70%    AA       3/21-3/23       银河证券 
集团                 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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莆田国有资产   11         7          8.10%        AA       3/21-3/23       宏源证券 
投资公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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泰州海陵资产    8         7          8.52%        AA-      3/21-3/27       信达证券 
经营公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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江苏交通控股   25         5        前三年4.90%    AAA      3/20-3/26     国泰君安证券 
公司                 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 宏源证券
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宣城国有资产   10         7        前五年7.99%    AA-      3/20-3/29       民生证券 
投资公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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海门城市发展   12         7          8.35%        AA       3/20-3/26       中投证券 
投资公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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福建龙岩国资   10        10        前五年8.15%    AA       3/19-3/23       国信证券 
投资经营公司         (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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成都新城       10         7          8.35%        AA-      3/19-3/23       国信证券 
西城市投资经营中心       (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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三胞集团        8         7          8.08%        AA       3/19-3/27       南京证券 
                     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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伊旗城投       16         7          8.35%        AA       3/19-3/23       中投证券 
                     (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金) 
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湘潭城投公司   12         7           8.00%       AA       3/16-3/22       平安证券
                        (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)               西南证券
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双流兴城        7         7           8.40%       AA-      3/16-3/22      太平洋证券
建设投资公司     (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,三峡担保集团全额担保)
                3         7           8.48%       AA-      3/16-3/22
                 (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,首创投资担保全额担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曲伟治

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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