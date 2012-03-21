(重温稿)《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值3.98%,略高于二级市场水平

* 招标品种: 国开行五年期固息债
* 招标金额: 至多220亿元人民币
* 预测均值: 3.9825%
* 预测区间: 3.99%-4.05%
* 招标时间: 周四(3月22日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行和券商)
路透上海3月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,全球经济走软预期减弱,国内资金面持续紧平衡,加之国开行债券供应量庞大,恐致机构需求不佳.中标利率预计高于二级市场水平,预测均值落在3.9825%.
交易员指出,随着外围经济浮现曙光,市场对于经济基本面预期有所修正,因此近期长端品种走势纠结,市场愈加谨慎介入.而且国开债发行规模已经积累庞大,且近期收益率上行较快,因此机构更不愿意买入.
"现在美国经济好转,美国10年期国债US10YT=RR收益率也上涨,说明市场有转向高风险资产配置的倾向."上海一券商分析师称.
北京一银行交易员并指出,鉴于国开行转制原因,其债权存在不确定性,因此部分银行调高了对其风险权重比例,加之国开债发行量大,有些银行的配置额度已经所剩不多.
美国公债市场近期跌势延烧,较长期公债收益率周一曾触及四个半月高位,皆因美欧经济改善迹象,促使投资者持续削减公债仓位.[US/NCN]
同时,美国明尼亚波利斯联储银行总裁周二称,若失业水平持续下降且通胀可能上升,美联储(FED)可能最快需要在今年开始退出近零的利率政策.[ID:nSB1445292]
国内方面,中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]
中国人民银行公开市场周二进行的28天期正回购操作量维持高位,本周料继续净回笼资金.业内人士指出,资金面宽松且央票一直缺位,无论是出于银行调节短期头寸,还是央行管理市场流动性的需要,都使得正回购操作量难下高位.[CN/MMTCN]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.2038%;二级市场上,剩余期限约4.4312年的固息农发110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为3.98%/3.90%.
明日招标为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:
第14期
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发行总量 不超过220亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 3月22日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 3月26日
起息日 3月26日
分销期 3月23日-26日
上市日 3月30日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红