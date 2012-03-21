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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 18:13 BJT

〔中国金融〕农行差别存准覆盖范围扩至12省,料新增信贷资金230亿元--央行

路透北京3月21日电---为进一步推进农业银行(601288.SS)"三农金融事业部"改革试点,鼓励发放涉农贷款,中国人民银行决定,2012年将差别存准政策覆盖范围扩大至12个省的农行县支行,新增黑龙江、河南、河北和安徽四省.

央行网站刊登的新闻稿并称,今年农行改革试点达标县支行共计565家,将于3月25日(周日)起执行优惠的存款准备金率,相应增加可用信贷资金约230亿元人民币,比上年多70亿元.

"对涉农贷款投放较多的县支行,实行比农业银行(1288.HK)低2个百分点的优惠存款准备金率,"央行称.

此前已被纳入执行差别化存款准备金率政策的八个省市包括四川、重庆、湖北、广西、甘肃、吉林、福建、山东,共计563家县支行;是次又新增四省共计379家县支行.

数据显示,2011年末,农业银行涉农贷款余额1.7万亿元人民币,占其全部贷款余额的30.3%,比上年同期有所提升.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调.本次下调后,大型金融机构的存准率将调降至20.5%.[ID:nSB1398132](完)

欲浏览更多信息请点选中国央行网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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