〔中国金融〕农行差别存准覆盖范围扩至12省,料新增信贷资金230亿元--央行

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月21日电---为进一步推进农业银行(601288.SS)"三农金融事业部"改革试点,鼓励发放涉农贷款,中国人民银行决定,2012年将差别存准政策覆盖范围扩大至12个省的农行县支行,新增黑龙江、河南、河北和安徽四省.
央行网站刊登的新闻稿并称,今年农行改革试点达标县支行共计565家,将于3月25日(周日)起执行优惠的存款准备金率,相应增加可用信贷资金约230亿元人民币,比上年多70亿元.
"对涉农贷款投放较多的县支行,实行比农业银行(1288.HK)低2个百分点的优惠存款准备金率,"央行称.
此前已被纳入执行差别化存款准备金率政策的八个省市包括四川、重庆、湖北、广西、甘肃、吉林、福建、山东,共计563家县支行;是次又新增四省共计379家县支行.
数据显示,2011年末,农业银行涉农贷款余额1.7万亿元人民币,占其全部贷款余额的30.3%,比上年同期有所提升.
中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调.本次下调后,大型金融机构的存准率将调降至20.5%.[ID:nSB1398132](完)
欲浏览更多信息请点选中国央行网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。