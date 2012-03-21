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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:48 BJT

〔基金产业〕ARA Asset称考虑发行新的人民币计价REIT

路透新加坡3月21日电---新加坡资产管理公司ARA Asset Management(ARAM.SI)周三称,正研究将中国资产打包成人民币计价的房地产投资信托基金(REIT),在交易所上市的可能性.

ARA部分为长江实业(0001.HK)所有.该公司管理六支上市交易的REIT,包括新加坡上市的新达信托(Suntec REIT)(SUNT.SI)和香港上市的汇贤产业信托(87001.HK).(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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