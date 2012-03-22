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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 11:13 BJT

〔路透调查〕第一季亚洲企业信心指数大增,但成本与经济担忧仍存

路透孟买/惠灵顿3月22日电---亚洲大型企业的信心在第一季大幅改善,结束此前连续三季下滑的局面,受美国经济复苏与欧债危机有所回稳的迹象提振.

但是,对成本上升与全球经济形势的疑虑并未消散.

2012年第一季汤森路透-INSEAD亚洲企业信心指数RACSI跳升至74,创去年第一季以来最高,2011年第四季时为57.指数若高于50,则表明企业对前景的展望正面.

在做出回覆的受访企业中,逾半数表示对未来六个月前景看法正面,去年第四季该比例不到三分之一.

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