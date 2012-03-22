〔路透调查〕第一季亚洲企业信心指数大增,但成本与经济担忧仍存

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透孟买/惠灵顿3月22日电---亚洲大型企业的信心在第一季大幅改善,结束此前连续三季下滑的局面,受美国经济复苏与欧债危机有所回稳的迹象提振.
但是,对成本上升与全球经济形势的疑虑并未消散.
2012年第一季汤森路透-INSEAD亚洲企业信心指数RACSI跳升至74,创去年第一季以来最高,2011年第四季时为57.指数若高于50,则表明企业对前景的展望正面.
在做出回覆的受访企业中,逾半数表示对未来六个月前景看法正面,去年第四季该比例不到三分之一.
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。