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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:57 BJT

〔中港股市〕港股第四日收跌,中资金属股上扬

* 恒生指数收跌0.2%,沪综指收涨0.1%

* 中国铝业表现强于大盘,有报导称中国将加强整顿有色金属采矿和冶炼行业

* 在"四大"银行财报出炉前,中资银行表现疲弱

路透香港3月21日电---香港股市周三出现连续第四个交易日下跌,受到金融和地产板块疲弱的拖累,因投资者在公布关键财报前锁定获利,令年初以来的一波涨势停止.

沪市扭转早前跌势,因金属股上涨,此前内地媒体报导,中国将加强整顿有色金属采矿和冶炼行业,此举被视为有利于规模较大的业者.

恒生国企指数.HSCE收跌0.9%.恒生指数.HSI收低0.2%,脱离日低,技术图表显示在20,800点处获得支撑.沪综指.SSEC收高0.1%.

恒生指数过去四个交易日累计下跌2.3%,但今年迄今仍上涨逾13%.

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