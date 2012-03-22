研究表明日服阿司匹林可抗癌

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月21日电---周三公布的三项新研究进一步表明，日服阿司匹林可以预防甚至可能治疗癌症。
此前的研究发现，日服阿司匹林从长期来看可以降低死于癌症的风险，不过到目前为止阿司匹林的短期影响仍不确定，对已确诊的癌症患者的影响也不确定。
牛津大学Peter Rothwell领导的这些新研究显示，阿司匹林在预防癌症上也有短期益处，并能将癌细胞向其他器官扩散的机率降低约40-50%。
“这些研究进一步支持使用阿司匹林预防癌症，特别是对于患癌风险高的人群，”Rothwell说道。
“可能更为重要的是，研究证明有很大的可能性，将阿司匹林用于癌症的补充治疗会很有效，能防止癌细胞扩散。”
Rothwell表示，这点格外重要，因为正是由于癌细胞的扩散，才经常导致患者死亡。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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