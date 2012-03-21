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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 18:19 BJT

〔亚洲橡胶〕3月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 314.0 12 316.0 221

* 4月 315.2 11 317.9 5

* 5月 319.7 102 322.0 26

* 6月 324.5 70 326.9 10

* 7月 328.5 221 331.4 45

* 8月 332.2 4194 334.5 739

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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