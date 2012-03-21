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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 18:52 BJT

〔东南亚股市〕大多收高,泰国股市升破1,200点但菲律宾市场下跌

路透曼谷3月21日电---东南亚股市周三大多收高,受到终场前买盘提振,而全线获利了结限制涨幅,并使菲律宾指标股指连续第三日录得跌幅.

菲律宾股市.PSI收低1.26%,报5,037.94点,为近一周来最低,电信股领跌.

BPI资产管理公司的基金经理Ron Acoba表示,菲律宾股市估值相对较高,短期看,股指或在5,000点和5,146点之间进行技术性整理,5,146点是本周所及纪录高位.

"市场的下跌只是获利了结.从2012年估值看,菲律宾市场估值非常贵.公司业绩的增长应会支撑股指冲击下一点位,"他表示.

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