〔马来西亚期市〕棕榈油期价小幅反弹,受理想的需求前景支撑

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月21日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅反弹,因食用油需求前景乐观抵消了稍早受原油价格拖累的跌势.沙特有关原油供应的承诺推低原油价格.
棕榈油价格上周触及九个月高位3,418马币(林吉特),但本周出现连续两日跌势后,该升势似乎正在失去一些动能.
"部分市场人士正基于对出口的乐观看法而买入,即将公布的出口数据或反映出需求增加,"马来西亚一家外资经纪商的交易员表示.
指标6月棕榈油期约FCPOc3小涨0.1%,收报每吨3,368马币.
成交量为19,259口,低于25,000口的一般水准.
路透市场分析师王涛表示,从技术分析看,棕榈油价格或将跌破3,343马币的支撑,随后跌至3,320马币.
3月1-20日,马来西亚棕榈油出口较前月增长14%,尽管增幅较3月1-15日的近40%放缓,但表明需求依然理想.
交易员还在密切关注阿根廷卡车司机罢工情况,该罢工令大豆运输至该国主要港口的通道连续第二日受阻,此前工会领导人未能与政府达成协议.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。