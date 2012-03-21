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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 19:11 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期价小幅反弹,受理想的需求前景支撑

路透新加坡3月21日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅反弹,因食用油需求前景乐观抵消了稍早受原油价格拖累的跌势.沙特有关原油供应的承诺推低原油价格.

棕榈油价格上周触及九个月高位3,418马币(林吉特),但本周出现连续两日跌势后,该升势似乎正在失去一些动能.

"部分市场人士正基于对出口的乐观看法而买入,即将公布的出口数据或反映出需求增加,"马来西亚一家外资经纪商的交易员表示.

指标6月棕榈油期约FCPOc3小涨0.1%,收报每吨3,368马币.

成交量为19,259口,低于25,000口的一般水准.

路透市场分析师王涛表示,从技术分析看,棕榈油价格或将跌破3,343马币的支撑,随后跌至3,320马币.

3月1-20日,马来西亚棕榈油出口较前月增长14%,尽管增幅较3月1-15日的近40%放缓,但表明需求依然理想.

交易员还在密切关注阿根廷卡车司机罢工情况,该罢工令大豆运输至该国主要港口的通道连续第二日受阻,此前工会领导人未能与政府达成协议.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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