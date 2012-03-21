(重温稿)《光伏产业焦点》"双反"大战中国企业暂获喘息,反倾销税面临背水一战

* 美国对中国光伏产品反补贴初裁税率不足5%,低于预期

* 反倾销税率仍可能较大,"中国制造"存丧失价格优势风险

* 龙头企业对美国市场仍不言弃,或寻求绕道以规避双反

* 台湾及东南亚光伏制造业者或从中受益

* 中长期中国企业竞争优势仍然较强

作者 李然

路透北京3月21日电---美国对中国光伏产品掀起的"双反"(反补贴与反倾销)调查上半场结束,美国初裁决定征收最高不足5%的反补贴税率,大大低于市场预期,让中国光伏企业暂舒了口气,但接踵而来可能不低的反倾销税更让人忧心重重.

美国将于5月底做出反倾销初裁,最终中国企业需要承担的双反税率,业内预计仍有可能达到近25%,这将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.

"现在市场普遍预期反倾销的税率在10-20%左右.加上反补贴税率,20%以下的双反税率是(中国企业)可以承受的;基本上超过20%,中国制造的产品就没有办法(出口美国)了."全球知名太阳能产业研究机构Solarbuzz分析师廉锐表示.

他并称,总的税率若超出20%,业内共识是只有依靠第三地进行组装再出口至美国,才能规避双反征税.这些地区包括台湾和部分东南亚国家.

美国商务部周二判定,全球最大光伏面板生产商无锡尚德STP.N的初步反补贴税率为2.90%,而天合光能(TSL.N)的初步反补贴税率则为4.73%.其他中国光伏面板制造商及出口商的初步反补贴税率为3.59%.

该税率水平其实大大低于此前的市场预期.分析师原先预期初步的反补贴税率介于20-30%.

晶澳太阳能(JASO.O)CEO方朋对路透表示,从实际结果而言,并没有对中国光伏产业形成灾难性影响."但若问我满意与否,我们最好是没有(征收反补贴税)...反倾销结果很难预测,美国还是挺照顾美国企业和本地光伏产业的."

美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)即表示,其相信美国商务部将会在未来数月的后续调查中发现更多补贴及不公平的订价行动,而这可能使得最后的税率提高.

尽管初裁反补税率低于预期,但中国机电产品进出口商会周三称,美国反补贴初裁"是不公正的",希望美国政府在后续的调查程序中能纠正对其不公平、不公正的做法.

无锡尚德周二盘初股价下跌,但上述消息出炉后随之大涨17.3%,天合光能股价冲高11.6%,而英利绿色能源(YGE.N)则是飙涨20.7%.收盘时三只股票均现获利回吐涨幅缩窄,依次收高14%,7.9%和12%,亦部分体现出投资者对未来风险的谨慎情绪.

**鹬蚌相争**

美国此次掀起"双反"被普遍认为是双输的举动.不过,"鹬蚌相争,渔翁得利",那些在中国厂商寻求规避双反税收而得到加工订单的台湾及其他东南亚企业,料成为最大赢家.

由于去年欧洲主要市场补贴政策变化引起需求动荡,供过于求已经造成产业链价格大幅下挫,各大厂商仍勉力扩张产能以期进一步提高规模化优势.今年需求增长有限的情况下,美国和中国为主的新兴光伏市场成为焦点.

根据产业估算,美国2011年从中国进口总值28亿美元的光伏电池及面板,较2010年的约12亿美元激增.中国机电商会认为,若美国政府最终对中国的光伏产品实施贸易限制措施,美国光伏能源的成本将大幅增长,光伏能源市场将会萎缩.

晶澳的方朋亦表示,若征收反倾销税,对美国产业也会有相当大的影响."去年我们公司与美国的贸易是逆差,我们多买了3亿多美元,主要是多晶硅和设备,(若执行反倾销税)我们很可能会少买."

但对于中国的产能大厂而言,美国仍然是不容失去的市场.尚德首席商务官(CCO)Andrew Beebe迅速对反补贴做出回应称,借助其全球供应链和分布于三国的生产设施,尚德已经对未来做好充足准备,"无论中国生产的组件是否会被课征关税,我们每年仍可为美国客户提供数百兆瓦(MW)不用缴税的产品,质优价廉."

被初裁征收4.73%反补贴税的天合光能也没有改变对美国市场的战略,董事长兼首席执行官高纪凡回应称,天合光能一贯长期致力于向美国市场提供高质量组件和服务，重视那里的客户和供应链商业伙伴.

在中国龙头企业"绕道而行"的最大受益者或许是台湾和东南亚国家一些企业.虽然如阿特斯(CSIQ.O)等企业在北美亦建有产能,但从成本上看成本不如前者.

研究机构集邦科技(TrendForce)旗下绿能研究品牌EnergyTrend称,自去年四季度美国掀起双反调查之后,台湾厂商从硅片厂、电池厂到组件厂都有不少急单涌现,拉货现象在春节过后也呈现持续下去的态势.

EnergyTrend分析称,台系电池厂商获得不少来自中国、欧洲厂商的订单,除了将电池运往第三地进行组件组装外,运往美国的产品则会对台厂的电池、组件厂下一条龙的代工单,避开双反的中美贸易问题.这些台系厂商包括新日光能源科技(3576.TW)、升阳科(3561.TW)等.

**开拓技术和成本优势**

美国商务部认定中国光伏电池及面板制造商所接获的中国政府补贴介于产品价值的2.90%-4.73%,显示中国政府大量提供光伏产业补贴的说法并不真切.中国龙头企业也有计划在技术和成本方面进一步扩大优势,以摆脱竞争对手在政府补贴方面的攻击.

"我们感到高兴,且很大程度上感到无辜,"英利绿色能源的美国事业总经理Robert Pertina表示,"我认为这是个正面的结果,而且我认为这是中国制造商并未获得大量补贴的关键论点."

机电商会认为,中国光伏产品的竞争优势主要得益于近年来光伏产业链在中国的集聚发展、中国光伏企业较高的管理水平、先进的生产技术、生产规模优势及具有前瞻性的商业策略,而不是由于政府的补贴.

无锡尚德在连续扩张产能后,计划于今年放缓步伐,而转向降低生产成本,目标是在2012年底组件目标成本降至每瓦0.65美元,较去年下降一半.中国大厂在提高产品的光电转换率并进一步降低成本的能力,也是其在全球范围保持竞争优势的利器.

Solarbuzz此前发布报告预测,未来五年间组价出厂价格料较2011年水平再跌去43-53%,其中晶硅出厂价在2012年间的平均水平较去年至少下跌29%.

对于5月份的反倾销初裁,中国企业表示仍会据理力争.无锡尚德副总经理陈晓东对路透表示,担心反倾销面临更严峻的挑战."我们会根据事实和法律,继续进行抗辩."

机电商会亦表示,中国光伏企业会更加团结一致,积极应对"双反"的后续调查,并希望美国政府在后续的调查程序中能纠正对中国光伏企业的不公平、不公正的做法.(完)

(上海林琦对本文亦有贡献)