〔美国数据〕3月16日当周住房抵押贷款申请下滑,因利率跳升--MBA

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透纽约3月21日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请大跌,受再融资需求大幅下滑拖累,因利率跳升.
截至3月16日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌7.4%至681.9.
经季节调整再融资指数则下滑9.3%至3,603.5,而购屋贷款指数则跌1.0%至184.6.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的75.1%降至73.4%.
该周30年期固息抵押贷款利率跳升13个基点,平均为4.19%.
MBA首席经济学家Jay Brinkmann说:"上周利率上升,再融资明显放缓."
他表示,再融资比例创下去年7月以来最低.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋; 审校 丁琦
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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