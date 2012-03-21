〔美国数据〕3月16日当周住房抵押贷款申请下滑,因利率跳升--MBA

路透纽约3月21日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请大跌,受再融资需求大幅下滑拖累,因利率跳升.

截至3月16日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌7.4%至681.9.

经季节调整再融资指数则下滑9.3%至3,603.5,而购屋贷款指数则跌1.0%至184.6.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的75.1%降至73.4%.

该周30年期固息抵押贷款利率跳升13个基点,平均为4.19%.

MBA首席经济学家Jay Brinkmann说:"上周利率上升,再融资明显放缓."

他表示,再融资比例创下去年7月以来最低.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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