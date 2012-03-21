〔欧元债市〕葡萄牙标售近20亿欧元国库券,收益率大跌

路透里斯本3月21日电---葡萄牙周三标售出近20亿欧元国库券,收益率大跌至一年多以来最低水准.

债券机构IGCP表示,标售了3.82亿欧元四个月期和16.1亿欧元12个月期国库券.

四个月券的平均收益率跌至2.168%,低于2月时三个月券的标售收益率3.845%.12个月期券收益率为3.652%,低于一个月前标售类似期限债券收益率4.943%.

四个月券和12个月券的投标倍数分别为6.7和2.5.

上述两批债券的收益率水准为2010年底以来最低.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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