〔欧元债市〕葡萄牙标售近20亿欧元国库券,收益率大跌

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透里斯本3月21日电---葡萄牙周三标售出近20亿欧元国库券,收益率大跌至一年多以来最低水准.
债券机构IGCP表示,标售了3.82亿欧元四个月期和16.1亿欧元12个月期国库券.
四个月券的平均收益率跌至2.168%,低于2月时三个月券的标售收益率3.845%.12个月期券收益率为3.652%,低于一个月前标售类似期限债券收益率4.943%.
四个月券和12个月券的投标倍数分别为6.7和2.5.
上述两批债券的收益率水准为2010年底以来最低.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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