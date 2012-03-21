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货币新闻 | 2012年 3月 21日 星期三 21:03 BJT

〔英国财政〕预算责任办公室对本国经济前景看法基本未变--奥斯本

路透3月21日电---英国财政大臣奥斯本周三在其提交的2012/13财年预算案中称:

* 预算责任办公室对本国经济前景的看法基本未变

* 预算责任办公室预计2012年国内生产总值(GDP)增速为0.8%(11月预估为增长0.7%)

* 预算责任办公室预计2013年GDP增速为2.0%(11月预估为增长2.1%)

* 预算责任办公室确认政府有望到2016/17年度消除结构性经常帐赤字

* 将择机增加黄金储备,目前持有价值110亿英镑的黄金储备

* 英国债务管理局将讨论发行期限超过50年的公债和永久性公债.(完)

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