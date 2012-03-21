〔英国财政〕预算责任办公室对本国经济前景看法基本未变--奥斯本

德国政治：中左翼社会民主党与梅克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透3月21日电---英国财政大臣奥斯本周三在其提交的2012/13财年预算案中称:
* 预算责任办公室对本国经济前景的看法基本未变
* 预算责任办公室预计2012年国内生产总值(GDP)增速为0.8%(11月预估为增长0.7%)
* 预算责任办公室预计2013年GDP增速为2.0%(11月预估为增长2.1%)
* 预算责任办公室确认政府有望到2016/17年度消除结构性经常帐赤字
* 将择机增加黄金储备,目前持有价值110亿英镑的黄金储备
* 英国债务管理局将讨论发行期限超过50年的公债和永久性公债.(完)
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 艾茂林； 审校 白云)
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。