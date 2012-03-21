〔国际油市〕亚洲石脑油价格持稳,裂解价差受台湾需求提振反弹

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月21日电---亚洲石脑油价格周三持稳,而裂解价差从近两周低位反弹,触及两日高位,受台湾需求提振.
5月上半月/6月上半月跨月升水下跌0.50美元,至每吨22美元,降幅不到3%,交易员未受此影响.
乐观情绪萦绕市场,因亚洲主要石脑油买家--台湾台塑正寻求5月上半月抵达的船货,该公司上周买入50,000至75,000吨的4月下半月船货.
现货需求或持坚,因买家未从卖家那里获得最大数量的供应.石脑油卖家通常可以选择较合同数量少供应10%,这会影响客户的库存.
"卖家宁愿以最低量供应买家,因此他们能在溢价更高的现货市场出售更多,"一位交易员表示.
中国官方数据显示,该国上月石脑油净缺口为314,404吨.
汽油裂解价差亦反弹,从四日低位反弹至四日高位,因料将有沙特的强劲需求,且中国上月的出口减少.
交易员预计,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将进口六至九批4月船货,以弥补炼厂检修及夏季来临之际的坚挺需求.
交易员并称,沙特阿美还可能在斋月到来前囤积汽油,以避免再现去年供应短缺的状况.
中国上月汽油出口量为206,075吨,低于1月的282,464吨,以及2011年近340,000吨的月均值.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1091.00 0.00 0.00 1091.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 119.02 0.00 0.00 119.02
97号现货汽油GL97-SIN 139.00 0.30 0.22 138.70
95号现货汽油GL95-SIN 136.70 -0.50 -0.36 137.20
92号现货汽油GL92-SIN 134.70 0.25 0.19 134.45 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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