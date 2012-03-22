更正:〔国际油市〕中硫柴油升触及一个半月来最高,沙特和坦桑尼亚需求坚挺

更正:表格中的"3月柴油互换"应为"4月柴油互换","4月柴油互换"应为"5月柴油互换")

路透新加坡3月21日电---亚洲含硫500ppm柴油的现货升水周三连续第二日上涨,因来自沙特阿拉伯和坦桑尼亚的需求坚挺.

路透数据显示,该品级柴油的升水上涨0.15美元,至每桶较新加坡报价升水2美元,为2月10日以来最高.

中石油为4月8-12日装运的船货开出每桶1.90美元溢价的坚挺报价,但因无有意出售的卖家,到交易结束仍未成交.

沙特阿美和坦桑尼亚入市寻求大量500ppm柴油,而供应已收紧,因亚洲和中东炼厂检修.

交易商称,这反过来推高了近期台塑石化等厂商近期发布的该品级柴油的招标升水.

交易商预计,沙特阿美料将进口高于通常规模的3月和4月柴油,以弥补炼厂检修及夏季来临之际的坚挺需求.

交易商称,坦桑尼亚通过行业招标寻购超过400,000吨5月和6月交货的500ppm柴油.

同时,新加坡市场出现对含硫0.25%柴油的些许支撑,因在普氏窗口至少提出三笔4月初至4月中旬的买盘.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.93 -0.23 -0.17 137.16

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.99 -0.21 -0.15 137.20

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.22 -0.24 -0.17 138.46

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.22 -0.09 -0.06 139.31

4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.24 -0.25 -0.18 137.49

5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.45 -0.24 -0.17 137.69 (完)