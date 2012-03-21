〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水走坚,因4月供给料下降

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月21日电---亚洲燃料油现货升水周三走坚,4月供给料降低,因自西方的进口下滑.
路透数据显示,180-cst和380-cst燃料油的现货升水双双走阔0.45美元,分别至每吨较新加坡现货价格升水3.00美元和1.30美元.
近月4月/5月跨月价差也上涨0.25美元,收于每吨2.50美元,成交超过100,000吨.
4月到岸的西方套利船货量徘徊在250万吨以下,为逾三年来最低.
沙特的燃料油出口或稍稍下滑,因夏季发电需求或帮助抵消因炼厂维护造成的剩余.
交易员近期未见沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)有任何卖盘,其上次卖出还是在两周前,其出售100,000吨船期为4月1-2日的油品.
不过需求持续受到高价环境的压制,印度的Essar Oil交易的60,000吨380-cst燃料油价格较低.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $750.85 -$1.77 -0.24 $752.63
现货380CST燃料油 FO380-SIN $737.90 -$1.10 -0.15 $739.00
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $741.00 $0.00 0.00 $741.00
380CST船用燃料油升水 $3.10 $1.10 55.00 $2.00
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $3.00 $0.45 17.65 $2.55
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.30 $0.45 52.94 $0.85 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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