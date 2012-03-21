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市场报道 | 2012年 3月 21日 星期三 21:46 BJT

〔德国经济〕研究机构RWI将今年德国经济增速预估调高近一倍至1%

路透柏林3月21日电---德国经济研究机构RWI周三将该国2012年经济增速预估上调近一倍,至1.0%,因全球前景改善以及金融市场趋稳.

RWI预计,出口增长将在2012年下半年提振德国经济,并预计2013年经GDP将增长2.0%.去年12月该机构曾预计2012年德国经济增长0.6%.

RWI表示:"今年上半年,GDP只会稍有增长,但由于全球经济形势转好,出口也会再度加快.此外,国内经济动能依然保持完好."(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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