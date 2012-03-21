〔英国经济〕2012/13年度公债总发行量将下调至1,677亿--债务管理局

德国政治：中左翼社会民主党与梅克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透伦敦3月21日电---英国债务管理局(DMO)周三表示,2012/13财年英国将发行1,677亿英镑公债,比2011/12财年减少逾100亿.
这远低于此前路透调查预估的1,800亿.而本财年的发行量则为1,794亿英镑.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 艾茂林； 审校 白云)
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