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货币新闻 | 2012年 3月 21日 星期三 21:57 BJT

〔英国经济〕2012/13年度公债总发行量将下调至1,677亿--债务管理局

路透伦敦3月21日电---英国债务管理局(DMO)周三表示,2012/13财年英国将发行1,677亿英镑公债,比2011/12财年减少逾100亿.

这远低于此前路透调查预估的1,800亿.而本财年的发行量则为1,794亿英镑.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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