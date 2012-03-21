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市场报道 | 2012年 3月 21日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕几乎平开,投资者等待房市数据的出炉

路透纽约3月21日电---美国股市周三几乎平开,投资者等待房市数据的出炉.昨日标准普尔500指数结束了连续三日的涨势.

周二,美国股市在四个交易日来首次收跌,因对中国经济的担忧引发了工业和能源股的卖压,不过整体卖盘很小.

道琼工业指数.DJI上涨14.15点,或0.11%,至13,184.34点,标准普尔500指数.SPX上涨1.32点,或0.09%,至1,406.84点,Nasdaq指数.IXIC涨5.41点,或0.18%,至3,079.56点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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