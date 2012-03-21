〔全球金市〕黄金持于平盘左右,前景看淡因基金兴趣减弱

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 投资者对黄金持更加负面的态度,上市交易基金(ETF)的黄金持有量下降
* 英国财政大臣奥斯本表示将提高整体储备,而非黄金储备
* 中国钯金进口量触及2009年底以来最低水平
路透纽约/伦敦3月21日电---黄金周三持于平盘左右,因空头回补买盘带动金价扳回前一交易日部分跌幅,但投资基金对黄金兴趣减弱及美国经济前景改善阻碍了金价涨势.
黄金一直跟随高风险资产走势,未能守住稍早涨幅,因美国公布的数据显示成屋销售逊于预期.由于美元指数上升和美国股市持平,投资者对黄金没什么兴趣.
数据显示全球最大黄金上市交易基金(ETF)持有黄金数量大幅下降,创下三个月来最大单日跌幅后,黄金买气减弱,这反映一些投资者将资金撤离黄金.
"似乎基金对黄金的支持减少,市场对黄金的投机兴趣减弱.目前欧洲主权债方面较为平静,而美国经济数据不错,"商品投资机构LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.
1717GMT时,现货金XAU=小涨0.78美元,至每盎司1,650.81美元.
目前金价较2月29日触及的高位1,790美元已下降逾100美元,因人们越发相信美国经济处于复苏轨道,而且希腊已避免债务违约.
金价一度略微上涨,因英国财政大臣奥斯本称,他计划在2012-2013财年提高英国储备,但英国财政部一发言人稍后称,无计划提高黄金储备,此后金价回软.
纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金合约GCJ2涨3.70美元,报每盎司1,650.70美元,成交量略低于通常水准.
**基金兴趣降低**
市场对黄金的买气遭到打压,因美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金经理将他们的净多头部位削减至1月最后一周以来最低位.
O'Neill称,他所在的商品投资机构近期卖出了所有黄金部位,因近期动荡走势可能将使金价进一步下跌,尽管由于经济仍具有不确定性,他仍然长期看多黄金.
本月金价下跌促使一家或更多央行最近几周至多买入四吨黄金,不过更具体数据要等国际货币基金组织(IMF)未来一到两周公布月度数据时才能知道.
黄金ETF持有量下降逾10万盎司至7,071.5万盎司,这是本月最低水准.
钯金XPD=下跌,此前数据显示今年2月中国钯金进口降至2009年12月以来最低水平.
现货钯金跌0.4%,报686.50美元,现货铂金XPT=下滑0.8%,报1,634.50美元.
现货白银XAG=升0.01美元,至32.12美元.
----------------------------1717GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
COMEX期货合约
4月黄金 1650.70 3.70 0.2% 5.4%
5月白银 32.130 0.296 0.9% 15.1%
4月铂金 1640.50 -13.80 -0.8% 17.2%
6月钯金 689.75 -7.30 -1.1% 5.1%
现货金 1650.81 0.78 0.0% 5.6%
现货银 32.12 0.01 0.0% 16.0%
现货铂金 1634.50 -13.53 -0.8% 17.3%
现货钯金 686.50 -2.55 -0.4% 5.2%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....
[LME/S1CN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。