〔英国债市〕英债反弹,受助于发债规模减少和英央行会议记录温和

路透伦敦3月21日电---英国公债期货周三跟随德债和美国公债攀升,投资者利用近期核心公债表现疲弱的机会买入.另外,英国计划减少公债发行规模以及英国央行会议记录的温和立场也推高此间市场.

英债基本未受英国财政大臣奥斯本宣布年度预算影响,这是一次类似走钢丝的政治行动,旨在不动摇消除巨额预算赤字计划的情况下调整撙节负担.

"尽管预算报告中包括很多内容,但总体而言,对财政的影响不大,"巴克莱分析师在有关预算的评论中指出.

"正统的财政政策和中性的货币政策应今后将给英债市场提供全面支撑."

6月英债期货FLGM2结算价上扬75个跳动点,报112.52,与可比德债期货FGBLM2表现基本一致.英债从上周五触及的合约低位111.27反弹.

Monument Securities的策略师Marc Ostwald表示,投资者在英债价格回落后买入,以实现其季度末资产配置目标,欧元区和其他国家的经济不确定性也令英债的避险魅力重现.

英国债务管理局表示,将在2012/13财年标售1,677亿英镑的债券,较2011/12财年的1,794亿英镑减少逾100亿英镑,且远低于路透调查得出的1,800亿英镑的预期中值.消息公布后,英债期货大幅扩大涨幅,上扬约20个跳动点.

周三公布的英国央行货币政策委员会(MPC)3月会议记录显示,MPC委员以7:2的结果通过维持量化宽松总规模在3,250亿英镑不变,MPC委员普森和迈尔斯再次敦促将规模扩大至3,500亿英镑.[ID:nSB1445758]会议记录公布后,英债市场上扬.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)跌5个基点,至2.366%,较可比德债利差小幅扩阔至39个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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