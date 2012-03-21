〔金属期市〕期铜在清淡交投中上扬,中国需求放缓令铜市承压

* 中国2月精炼铜进口按月上涨12%

* 美国2月成屋销售意外减少

路透纽约/伦敦3月21日电---期铜周三小涨,扳回部分周二录得的2%的深度跌幅,因中国商品需求放缓的迹象凸现近期的市场忧虑,且令多数工业金属价格呈小幅盘整的走势.

今日成交量再次低于近期均值水平,反应市场投资者对中国经济成长放缓的程度,以及工业金属因此将受到多大影响的不确定.

自农历新年后,中国的铜需求增速已有所放缓,引发市场担忧铜价可能大幅走低.中国12月精炼铜进口同比猛增至406,937吨的创纪录水平,但之后,进口增速放缓.

中国2月精炼铜进口按月增长12%,不及12月的创纪录水准.

路透根据中国官方数据计算的结果显示,2月中国精炼铜表观需求下降12.5%,受累于进口放缓,以及上海期交所的库存.

VTB的分析师Andrey Kryuchenkov称,"中国推动铜市的最重要因素,基本面而言,目前并不均衡,因我们没有来自中国的推动."

"如果铜价要在目前的基础上持续上扬,需要中国来推高此间市场.如果没有,铜价可能将在更长的时间里陷于目前的区间内."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收升25美元,报每吨8,455美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收高1.50美分,报每磅3.8455美元,交投区间介于3.8275-3.87美元.

汤森路透初步数据显示,纽约市场成交量约为41,300口,较30天均值低逾40%.

年内迄今铜价已累积攀升逾11%,但价格无法积聚足够的上行动能以突破保持数月的约每吨8,100-8,800美元(每磅3.70-4.00美元)的区间上部.

美国2月成屋销售意外下降令市场进一步承压,数据凸现全面经济复苏面临许多阻力.

美元指数削减稍早涨幅,美元走强会令基本金属承压.

渣打银行在一份报告中指出,尽管LME铜和铝库存逐步减少,中国的基本金属库存高企仍市场人士的一大担忧.

渣打表示,"中国库存不断增加暗示国内市场过去一周仍处于供应过剩的状况.尽管这对金属价格不利,但金属需求在第二季出现季节性改善将支持基本金属价格."

"不过,如果市场缺乏信心,且下半年需求不振,上行将受限."

两位上海的消息人士称,上海保税区的铜库存持续攀升,进一步加重了对需求的担忧.

他们表示,月底前保税区库存料将触及600,000-650,000吨大关,接近去年同期触及的纪录高位,且高于1月中的285,000-300,000吨.

相反,LME铜库存再度减少2,500吨,至2009年7月中以来的最低258,325吨.

以下为1821GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 384.05 1.00 +0.26 343.60 11.77

LME期铝 2209.00 -36.00 -1.60 2020.00 9.36

LME期铜 8455.00 25.00 +0.30 7600.00 11.25

LME期铅 2043.50 30.50 +1.52 2035.00 0.42

LME期镍 18800.00 -250.00 -1.31 18710.00 0.48

LME期锡 23000.00 -420.00 -1.79 19200.00 19.79

LME期锌 2020.00 -16.00 -0.79 1845.00 9.49

上海期铝 16270.00 5.00 +0.03 15845.00 2.68

上海期铜 60400.00 50.00 +0.08 55360.00 9.10

上海期锌 15820.00 -65.00 -0.41 14795.00 6.93

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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