〔美国债市〕公债价格上涨,受益于逢低吸纳买盘的带动

* 在上周公债价格大跌后,投资者买入公债

* 美国2月成屋销售意外下降

* 美联储买入40.25亿美元较长期公债

路透纽约3月21日电---美国公债价格周三上涨,楼市数据逊于预期带动资金流向较低风险资产,同时投资者利用近期公债收益率上升之势进行一些逢低买盘.

30年期公债收益率一度短暂跌破200日移动均线切入位的关键技术水准3.3851%,显示了公债价格的涨势力道.盘中该收益率一度跌至3.3837%,此后升至该水准上方.

上周公债价格大跌,收益率强劲突破四个半月来守住的旧有区间,因数据显示美国经济复苏正在获得动能.市场对美联储将出台更多刺激措施的预期降低.