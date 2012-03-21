〔美国债市〕公债价格上涨,受益于逢低吸纳买盘的带动

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
* 在上周公债价格大跌后,投资者买入公债
* 美国2月成屋销售意外下降
* 美联储买入40.25亿美元较长期公债
路透纽约3月21日电---美国公债价格周三上涨,楼市数据逊于预期带动资金流向较低风险资产,同时投资者利用近期公债收益率上升之势进行一些逢低买盘.
30年期公债收益率一度短暂跌破200日移动均线切入位的关键技术水准3.3851%,显示了公债价格的涨势力道.盘中该收益率一度跌至3.3837%,此后升至该水准上方.
上周公债价格大跌,收益率强劲突破四个半月来守住的旧有区间,因数据显示美国经济复苏正在获得动能.市场对美联储将出台更多刺激措施的预期降低.
近期公债价格下跌,上周指标公债收益率上升逾25个基点,给予一些投资者以数月来未见的低价买入美国公债的机会.
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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