《美国经济焦点》房屋销售显示楼市稳步好转,房价一年多来首次上升

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 2月房屋销售下滑0.9%,1月销售上修
* 房价较上年同期上涨0.3%,为一年多来首次上升
* 房屋库存增加,数据仍显示复苏
路透华盛顿3月21日电---美国2月房屋销售下滑,但1月数据上修,且房价在15个月以来首次同比上升,显示楼市稳步好转.
全美不动产协会(NAR)周三称,2月成屋销售较1月下滑0.9%,不过仍然创2010年5月以来第二高.
"我们开始缓慢好转.有些激励人心的消息,但没有能真正扭转房市所需的戏剧性变化,"Madden Real Estate Ventures的主管Mitchell Hochberg称.
房地产经纪人称,劳动力市场需要大幅增强,银行必须放宽放贷条件,决定性的复苏才能生根.银行的放贷条件每月导致大约三分之一的合约被撤消.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。