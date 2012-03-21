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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 06:31 BJT

《美国经济焦点》房屋销售显示楼市稳步好转,房价一年多来首次上升

* 2月房屋销售下滑0.9%,1月销售上修

* 房价较上年同期上涨0.3%,为一年多来首次上升

* 房屋库存增加,数据仍显示复苏

路透华盛顿3月21日电---美国2月房屋销售下滑,但1月数据上修,且房价在15个月以来首次同比上升,显示楼市稳步好转.

全美不动产协会(NAR)周三称,2月成屋销售较1月下滑0.9%,不过仍然创2010年5月以来第二高.

"我们开始缓慢好转.有些激励人心的消息,但没有能真正扭转房市所需的戏剧性变化,"Madden Real Estate Ventures的主管Mitchell Hochberg称.

房地产经纪人称,劳动力市场需要大幅增强,银行必须放宽放贷条件,决定性的复苏才能生根.银行的放贷条件每月导致大约三分之一的合约被撤消.

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