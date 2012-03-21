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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 06:25 BJT

〔澳洲金融〕争夺存款是导致银行融资成本上升的主因--央行助理总裁

路透悉尼3月22日电---澳洲央行助理总裁德贝尔周四表示,澳洲银行业者的融资成本在过去几年中大幅上升,大致归因于银行间对存款的争夺.成本上升已促使银行提高贷款利率,以维持利润率.

德贝尔表示,央行的现金利率仍是决定贷款利率的主要因素,但是自全球金融危机以来,其他成本已明显提高.

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