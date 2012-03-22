版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 08:16 BJT

〔表格〕日本2月出口较上年同期减少2.7%,进口年增9.2%--财务省

路透东京3月22日电---日本财务省周四公布数据显示:

* 2月贸易收支顺差为329亿日圆,路透调查预估为逆差1,200亿日圆

* 2月出口较上年同期减少2.7%,市场预估为下滑6.4%

* 2月进口较上年同期增长9.2%,市场预估为增长8.4%

* 2月对中国出口较上年同期减少13.9%

* 2月对亚洲出口较上年同期减少6.6%

* 2月对美国出口较上年同期增加11.9%

* 2月经季节调整出口较前月增加2.9%

以下为未经调整数据细目(单位为百万日圆,括弧内为分析师预估中值):

2月 上年同期 变动百分比

整体贸易收支 顺差32,921 (逆差120,000) 顺差636,987 -94.8

出口 5,440,866 5,589,021 -2.7 (-6.4)

进口 5,407,945 4,952,034 +9.2 (+8.4)

参看完整表格,请点击财务省网站链接: (here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 洪曦;审校 戴素萍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐