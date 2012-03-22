〔表格〕日本2月出口较上年同期减少2.7%,进口年增9.2%--财务省

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透东京3月22日电---日本财务省周四公布数据显示:
* 2月贸易收支顺差为329亿日圆,路透调查预估为逆差1,200亿日圆
* 2月出口较上年同期减少2.7%,市场预估为下滑6.4%
* 2月进口较上年同期增长9.2%,市场预估为增长8.4%
* 2月对中国出口较上年同期减少13.9%
* 2月对亚洲出口较上年同期减少6.6%
* 2月对美国出口较上年同期增加11.9%
* 2月经季节调整出口较前月增加2.9%
以下为未经调整数据细目(单位为百万日圆,括弧内为分析师预估中值):
2月 上年同期 变动百分比
整体贸易收支 顺差32,921 (逆差120,000) 顺差636,987 -94.8
出口 5,440,866 5,589,021 -2.7 (-6.4)
进口 5,407,945 4,952,034 +9.2 (+8.4)
参看完整表格,请点击财务省网站链接: (here)(完)
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--编译 洪曦;审校 戴素萍
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