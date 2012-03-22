联合国安理会一致通过涉叙声明

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼3月21日电---联合国安理会周三通过声明，支持安南的斡旋行动以结束叙利亚暴力冲突。对于持续一年之久的叙利亚危机，这是各国意见统一的罕见一刻。
安理会15个理事国一致通过了这项声明。声明称，若叙利亚不遵从安南的和平计划，国际社会将对其采取“进一步措施”。安南和平计划包括叙利亚各方停火以及尽快允许援助机构进入等。
声明原文因俄罗斯要求删除最后通牒的措辞而语气有所减弱，但安理会理事国一致通过该声明的事实，在外交上给叙利亚总统阿萨德带来重大冲击。
美国国务卿希拉里在华盛顿表示：“对于阿萨德总统和他的政府，我们和国际社会要说的是：走这条路，认真行事，否则将面临更大压力以及进一步的孤立。”
叙利亚冲突周三蔓延到该国边境。据黎巴嫩居民称，一些炮弹散落在黎巴嫩境内al-Qaa村庄和附近的田野，还导致一人受伤。
al-Qaa距叙利亚边境仅10公里，是7,000名逃离战火的叙利亚难民涌入黎巴嫩的首站。
难民称，他们遭叙利亚政府军的追捕，政府军经常在边境开火，但al-Qaa居民称，周三该地首次遭遇炮弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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