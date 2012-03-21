《美债周四展望》公债价格料上升,受供应不足和美联储买入推动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容稍有调整)

* 在上周公债价格大跌后,投资者买入公债

* 美国2月成屋销售意外下降

* 美联储买入40.25亿美元较长期公债

路透纽约3月21日电---美国公债价格周三上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)大举买入,且缺乏新债供应,导致市场买入最近价格下挫的美债.

美国楼市数据逊于预期也提振公债价格,同时投资者利用近期公债收益率上升之势进行一些逢低买盘.

30年期公债收益率一度短暂跌破200日移动均线切入位的关键技术水准3.3851%,显示了公债价格的涨势力道.盘中该收益率一度跌至3.3837%,此后升至该水准上方.

上周公债价格大跌,收益率强劲突破四个半月来守住的旧有区间,因数据显示美国经济复苏正在获得动能.市场对美联储将出台更多刺激措施的预期降低.

近期公债价格下跌,上周指标公债收益率上升逾25个基点,给予一些投资者以数月来未见的低价买入美国公债的机会.

"就像其他事情一样,市场反应有些过头.有时候涨得过头,这次是跌得过头,"西雅图D.A.Davidson & Co的固定固定收益副总裁Mary Ann Hurley表示.

"市场出现部分买盘,我并不感到意外,尤其是在经济数据疲软的情况下,至少是房地产行业,"Hurley表示.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国2月成屋销售年率下滑0.9%,至459万户,路透调查的分析师预估为升至462万户.但1月数据由先前公布的457万户上修至463万户.[ID:nEAPAL0CV3]

美国指标10年期公债价格上涨16/32,收益率US10YT=RR报2.30%,周二尾盘报2.36%.30年期美债价格上扬1-1/32,收益率报3.39%,周二报3.45%.

美联储最新经济刺激方案下的卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,是支撑价格的主要因素.

作为该计划的一部分,美联储周三买入40.25亿美元公债,到期日在2018年4月至2020年2月之间.

尽管周三公债收益率下跌,但部分投资者预期公债价格最终会再次下跌.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔等人的讲话是推动这种预期的因素之一.柯薛拉柯塔周二表示,美联储最早可能需要自今年起改变接近于零的利率政策.

"投资者已经开始消化美联储将结束经济支持政策的影响,"马萨诸塞州Salem市Cabot Money Management的固定收益资产经理William Larkin表示."随着时间推移和经济复苏,经济数据可能会越来越强劲,公债收益率也将会继续上涨."(完)

--编译 于春红/李春喜/肖群英;审校 李军/母红

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