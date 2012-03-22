美国称将应邀派观察员监督缅甸补选

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透华盛顿3月21日电---美国官员周三称，美国计划派遣两名观察员，监督缅甸4月1日议会补选。东南亚国家也将派出观察员，缅甸反对派领导人昂山素季届时将参选。
美国国务院称，缅甸本周邀请东盟（ASEAN）成员国派遣观察员后，也邀请美国派遣两名观察员监督补选。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称：“我们当然会接受这一邀请。”她还透露，具体由谁代表美国赴缅仍待商榷。
纽兰指出，缅甸发出的邀请数量有限，未达到选举监督的国际标准。
“这是个好的开头，缅甸以前从未允许国际观察员监督选举，但它的确未达到国际上对选举完全透明的要求。”
“我们现在要做到是与东盟合作，这样我们能将影响尽量最大化，同时继续鼓励缅甸让这些选举尽可能公开。”
缅甸邀请东盟观察员3月28日抵达仰光，数天后将在48个选区进行议会补选。
缅甸此举被认为是改善2010年大选后透明度的努力。外界认为，2010年缅甸大选存在舞弊行为，是对时任军政府创建的党派倾斜的骗局。当时没有观察员或记者收到官方邀请。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)