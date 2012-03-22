〔EIA库存周报〕上周美国原油和汽油库存下降,石油进口减少

* 原油库存下降116万桶
* 馏分油库存增加176万桶
* 汽油库存下降121万桶
* 库欣库存减少176,000桶
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/16/12 较上周 较上年 03/16/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 347.9 -1.4 -2.9 346.3 -1.2 -6.5
馏分油 138.1 0.6 -17.0 136.6 1.8 -16.0
汽油 225.0 -1.4 2.6 226.9 -1.2 7.2
取暖油 29.8 -0.1 -8.3 29.7 0.0 -6.3
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.7 0.6 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 41.6 -0.8 3.1 40.8 -0.1 1.7
原油日加工量 14.2 -0.1 0.1 14.4 -0.1 0.0
炼厂产能利用率(%)82.3 -0.4 -0.3 82.2 -0.5 -1.9
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.2 -0.1 -1.1
路透纽约3月21日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存下降,同时汽油库存亦下滑,因炼厂降低处理率.
3月16日止当周美国国内原油库存减少116万桶,至3.4629亿桶,路透调查分析师预估为增加240万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的库存减少176,000桶至3,852万桶,为四周以来首次下降.
一周原油日进口量减少493,000桶至819万桶.
馏分油库存增加176万桶,至1.3658亿桶,分析师原平均预估减少160万桶.过去四周馏分油平均需求较上年同期减少8.4%.
汽油库存下降121万桶,至2.2691亿桶,分析师预估为下降190万桶.需求较上年同期减少7.8%.
"尽管原油库存减少,但EIA数据看来偏空,因炼厂产能利用率下降,"Excel Futures的Mark Waggoner称.
炼厂产能利用率下降0.5个百分点至82.2%,分析师原预计下降0.1个百分点.
EIA数据出炉后,美国原油期货价格CLc1变化甚微,1514GMT时上涨0.42美元至每桶106.49美元.EIA数据公布前为上涨0.30美元.
EIA数据还显示,上周美国油品日出口下降至270万桶,前一周为310万桶.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪