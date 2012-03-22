《美国个股焦点》惠普宣布合并打印机和PC业务,以促进成长

* 目前个人电脑业务主管将掌管新部门

* 准备统一其他业务职能

路透旧金山3月21日电---美国科技巨头惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)将合并旗下打印机和个人电脑(PC)业务,将两个最大的业务部门合二为一.惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)竭力推动公司东山再起.

惠普周三发表声明称,合并后的新部门将由PC业务主管Todd Bradley领衔,年销售额将达到653.5亿美元,占惠普年营收的50%左右.

华尔街对此举表示谨慎的欢迎,因这将简化惠普遭受诟病的复杂业务架构.但一些分析师指出,依然观望执行长惠特曼是否能够让价值1,200亿美元的惠普重振雄风.过去两年惠普股价一路下滑.

瑞银集团分析师Um Maynard认为,惠普的举动将"便于决策和提升生产率,"但业务成长和利润率提升则需要更多的时间来实现.他已将惠普12个月股价目标从30美元调降至26美元.

"尽管我们认为业务合并有望带来协同效应,但相信效应温和."